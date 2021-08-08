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Шоу-бизнес
"Директора пытались развести их": стало известно о конфликте Ротару и Пугачевой

"Директора пытались развести их": стало известно о конфликте Ротару и Пугачевой

Слухи о соперничестве Софии Ротару и Аллы Пугачевой не сходят с уст поклонников и завистников несколько десятилетий. Концертный директор "Хуторянки" наконец дал комментарии на этот счет.
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Сергей Лавров работает с Софией Михайловной давно и знает многое о ее творческой и личной жизни. На днях в интервью менеджер артистки рассказал о том, как складывались ее отношения с Пугачевой и как ей удается не стареть. Поклонники всегда расходились во мнениях: одни убеждены, что артистки практически ведут войну за славу, другие же настаивали, что все это – домыслы. Концертный директор разрешил спор, заявив, что конфликт интересов действительно имел место быть.

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"Как бы не говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом", — рассказал Лавров.

Помимо противостояния с Аллой Пугачевой, фанатов всегда беспокоила вечная молодость Ротару. Многие строили догадки о том, что певица скрывает признаки старения за силиконовой маской. Менеджер Софии Михайловны опроверг эти догадки и раскрыл истинную причину красоты нестареющей Ротару.

"Когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально", - рассказал концертный директор артистки.

Лавров отметил, что хорошо выглядеть певице помогает правильное питание и детокс, который она регулярно посещает перед гастролями.

Вчера София Ротару отметила свой 74 день рождения, многие коллеги поздравили любимицу публики, поклонники в очередной раз восхитились ее красоте и молодости.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
8 августа 2021, 12:56 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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гость576849
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Да, да, особенно по Крыму, как и Вайкуле. Аплодируйте, зомбачье.
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