Молодая жена Цекало приказала держаться от нее подальше

Жена Александра Цекало продемонстрировала дерзкий нрав.

30-летняя Дарина Эрвин известна в России благодаря мужу – продюсеру Александру Цекало. Супруга знаменитости – американская актриса казахского происхождения. Она также является манекенщицей и художницей.

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Дарина обладает весьма соблазнительными формами – у нее пышный бюст, плоский живот, красивые бедра. Девушка знает о своей привлекательности и не стесняется позировать для фото в пикантных нарядах.

Дерзкий нрав жены Александра Цекало выражается не только в откровенности перед камерой. Дарина Эрвин не боится говорить и писать публично то, что на самом деле думает.

"Когда этот вирус закончится, я все еще хочу, чтобы некоторые из вас держались от меня подальше", – приказала она вдруг подписчикам личного инстаграм-аккаунта.

Напомним, Цекало женился на Эрвин в 2019 году. Это четвертый брак знаменитости. Александр и Дарина расписались в США в присутствии близких друзей. Пара живет на две страны – в Америке и в России.

Отметим, незадолго до четвертой женитьбы Александр Цекало развелся с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой. В этих отношениях продюсер состоял десять лет. Виктория подарила Александру сына и дочь.