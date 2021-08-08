"С ног все только начинается": избранница раскрыла влечение Виторгана к дамским конечностям

Стало известно о пристрастии 48-летнего Максима Виторгана.

После развода с журналисткой Ксенией Собчак Максим Виторган обрел счастье с 30-летней коллегой по цеху Нино Нинидзе. Максим и Нино вместе уже два года. Влюбленные не скрывают своих чувств и часто делятся трогательными моментами из жизни в личных инстаграм-аккаунтах.

Так, например, накануне Нинидзе опубликовала ролик, снятый во время прогулки по центру Москвы. В кадре счастливая Нино катается на качелях. Оператором, как оказалось, выступил Максим Виторган. Актер, направляя камеру, акцентировал внимание на стройных и загорелых ножках любимой.

В подписи к публикации Нино Нинидзе рассказала о пристрастиях избранника. "Максим любит мои ноги, а я Максима", – заявила актриса.

Виторган не остался в стороне. Он признал влечение к прекрасным дамским конечностям. "С ног все только начинается, малышка❤️", – заинтриговал артист.

Пользователи Сети отметили, что Нино Нинидзе действительно хорошо сложена. Кроме того, у актрисы, как считают интернет-обитатели, очень красивые колени. Дескать, эта часть тела редко бывает привлекательной.

"Максим любит вас не за ноги, поверьте👏хотя ноги да, крутые❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вспомнились и слова из старенькой песни "Чтоб любить эти ноги нужен белый Кадиллак..." 😃 Максим правильную машину выбрал, все как в песне😉🙂", – отмечают комментаторы.