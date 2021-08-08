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Шоу-бизнес
"Захирел": Диме Билану срочно нужна помощь

"Захирел": Диме Билану срочно нужна помощь

Поклонники, артисты и музыкальные критики давно обсуждают творческую жизнь Димы Билана. Сергей Соседов рассказал, что думает по поводу карьеры певца.
прочитано 1072 раза

Российский и украинский музыкальный критик, журналист, редактор и телеведущий дал интервью "Экспресс-газете", где рассказал все, что думает о творчестве певца, музыканта и заслуженного артиста РФ Дмитрия Билана.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Он считает, что народному артисту Кабардино-Балкарской Республики срочно нужно обновление. Судья музыкального шоу "X-фактор" на телеканале СТБ уверен, что победителю песенного конкурса "Евровидение" в 2008 году необходимо что-то менять, чтобы оставаться популярным.

Сергей вспоминает, что в начале карьеры Виктор Белан (настоящее имя при рождении) начинал "ни шатко ни валко". Критик присутствовал на презентации первого альбома артиста "Ночной хулиган".

"Там не было ничего особенного" – заявил Соседов.

Спустя время ныне покойный Юрий Айзеншпис сумел сделать из начинающего музыканта настоящую звезду. Благодаря работе с профессионалами своего дела карьера исполнителя хитов "Never let you go", "Believe", "Я ночной хулиган", "На берегу неба" резко пошла вверх. Билан дважды съездил на Евровидение, откуда привез победу, получил огромное количество премий и становился главным гостем телепрограмм.

Сейчас же он как будто остановился на месте и перестал удивлять своих поклонников.

"Билан захирел" – высказал свое мнение Сергей Соседов.

Тем не менее, не все разделяют мнение музыкального критика. У члена жюри шоу "Голос" все еще много слушателей, подписчиков в социальных сетях и настоящих любителей его творчества.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
8 августа 2021, 12:58 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изможденный Билан забрал тарелку у красавчика Лазарева

комментарии

Ответить:

Гость816854
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соседушка, маменькин сынок, приживалка-содержанка жеманная, заткни фонтан!
гость344901
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опять бабушка Соседова вылезает со своими заумными раздуминами.
Билан в тренде, входит в пятерку самых высокооплачиваемых артистов эстрады РФ.
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