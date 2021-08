"Захирел": Диме Билану срочно нужна помощь

Поклонники, артисты и музыкальные критики давно обсуждают творческую жизнь Димы Билана. Сергей Соседов рассказал, что думает по поводу карьеры певца.

Российский и украинский музыкальный критик, журналист, редактор и телеведущий дал интервью "Экспресс-газете", где рассказал все, что думает о творчестве певца, музыканта и заслуженного артиста РФ Дмитрия Билана.

Он считает, что народному артисту Кабардино-Балкарской Республики срочно нужно обновление. Судья музыкального шоу "X-фактор" на телеканале СТБ уверен, что победителю песенного конкурса "Евровидение" в 2008 году необходимо что-то менять, чтобы оставаться популярным.

Сергей вспоминает, что в начале карьеры Виктор Белан (настоящее имя при рождении) начинал "ни шатко ни валко". Критик присутствовал на презентации первого альбома артиста "Ночной хулиган".

"Там не было ничего особенного" – заявил Соседов.

Спустя время ныне покойный Юрий Айзеншпис сумел сделать из начинающего музыканта настоящую звезду. Благодаря работе с профессионалами своего дела карьера исполнителя хитов "Never let you go", "Believe", "Я ночной хулиган", "На берегу неба" резко пошла вверх. Билан дважды съездил на Евровидение, откуда привез победу, получил огромное количество премий и становился главным гостем телепрограмм.

Сейчас же он как будто остановился на месте и перестал удивлять своих поклонников.

"Билан захирел" – высказал свое мнение Сергей Соседов.

Тем не менее, не все разделяют мнение музыкального критика. У члена жюри шоу "Голос" все еще много слушателей, подписчиков в социальных сетях и настоящих любителей его творчества.