"Не могу общаться": Удовиченко отказалась от вручившего ей похоронный венок Садальского

Стало известно о том, что между Садальским и Удовиченко произошел конфликт. О деталях артист рассказал в своем интервью.

Недавно советский и российский актер театра и кино, теле– и радиоведущий и журналист Станислав Садальский дал интервью, в котором раскрыл подробности ссоры с актрисой и народной артисткой РФ Ларисой Удовиченко.

По мнению артиста, бывшая подруга обиделась на него из-за неудачной шутки. Станислав Юрьевич принес похоронный венок на последний спектакль, в котором артисты играли вместе. Заслуженна артистка РСФСР не поняла юмор своего коллеги. Женщина, увидев неожиданный подарок, развернулась и быстро убежала.

У Удовиченко другой взгляд на эту ситуацию. Героиня комедии "На кого Бог пошлет" пришла на YouTube-шоу Снежаны Егоровой "Снежная лавина", где рассказала, что прекратила общение со своим коллегой из-за предательства. Чем именно Садальский обидел ее, актриса не уточнила.

Поклонники не остались в стороне и начали выдвигать собственные версии событий. Так, некоторые из них решили, что причина разлада в том, что актер рассказал журналистам, где его партнерша по сцене празднует день Рождения. Папарацци застали звезду не в лучшем виде, на что та и разозлилась.

Удовиченко признается, что Садальский – "замечательный артист и гениальный партнер", но ей сложно поддерживать с ним общение из-за его сложного характера. В свою очередь артист признается, что, наоборот, дорожит дружбой с подругой и хотел бы возобновить отношения.

"Не могу общаться с людьми, которые не уважают ни меня, ни других" – подытожила Удовиченко.

