"Моя булочка любимая!": малышка Лазарева произвела фурор

Сергей Лазарев обнародовал милые кадры.

38-летний вокалист Сергей Лазарев – отец двоих детей. У знаменитости подрастает семилетний Никита и трехлетняя Анна. Певец редко делится кадрами с наследниками, оберегая их от излишнего внимания. Однако накануне Лазарев не смог удержаться и опубликовал умилительный ролик с малышкой Анной в личном микроблоге.

В кадре трехлетняя крошка, сидя на ступеньках, исполняет песню из репертуара отца "Шепотом". Анна немного изменила текст композиции.

"Спрашивали, шо патом, шо патом будет?" – лепечет малышка Лазарева в кадре.

По словам Сергея, Анна впервые побывала на его выступлении. Мероприятие, судя по всему, впечатлило девочку. Вернувшись с концерта, звездная наследница пела без остановки.

"Моя булочка любимая!" – написал Лазарев.

В Сети кадры с дочкой Сергея Лазарева произвели фурор. Интернет-пользователи были очарованы Анной и не могли сдержать эмоций.

"Божечкииииии, что за куколка чудесная 😍😍😍😍😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как они с Никитой похожи❤️", "Прямо копия твоя. Милашка ❤️😍", "Какая зайка 😍", "Новый хит – Шо потом ))) супер 🙌", "Самая главная поклонница. Любимая песня моя! ❤️", – комментировали подписчики Сергея.