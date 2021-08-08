"Мутировала в грузную, возрастную бабу": Семенович разнесли в пух и прах после личного признания

Вокалистка стала объектом жесткой критики.

Певица Анна Семенович предъявляет очень строгие требования к ухажерам. Как призналась знаменитость, она не любит, когда мужчина тревожит ее по утрам, если у нее нет настроения. Если жених не прислушивается к пожеланиям Анны, она быстро дает ему от ворот поворот.

Накануне стало известно, что Анна Семенович не одинока. Артистка отказалась назвать имя избранника, однако раскрыла детали их первого знакомства. Певица и ее возлюбленный встретились в ресторане. Мужчина подошел к артистке и инициировал разговор. Уверенность нового знакомого впечатлила Анну. Обычно, как заметила вокалистка, противоположный пол робеет перед ней и боится подойти познакомиться.

Признание Анны Семенович прокомментировала известная обозревательница Лена Миро. По словам блогера, артистка находится во власти иллюзий. Вокалистка считает, что мужчины не подходят к ней, потому что боятся. На самом же деле, отметила Миро, противоположному полу Семенович не нравится. Дескать Анна выглядит так плохо, что ей не помогают даже фильтры в соцсетях.

"На самом деле, Анька давно мутировала в грузную, возрастную бабу, похожую на актрису Крачковскую", – разнесла артистку в пух и прах Лена Миро.

Семенович, добавила обозревательница, не является звездой. Блогер назвал артистку "инстаграмщицей категории "омега".

По словам Миро, некоторые женщины за 40 заблуждаются, считая себя такими же привлекательными как и 20 лет назад. Многие дамы постарели и потолстели к пятому десятку, но отказываются принять этот факт.