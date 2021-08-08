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Шоу-бизнес
Оголившаяся мокрая Ирина Шейк взбудоражила народ

Оголившаяся мокрая Ирина Шейк взбудоражила народ

Ирина Шейк не устает удивлять своих поклонников сексуальными фотографиями. Модель поделилась фотографиями в бикини.
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Сегодня знаменитая на весь мир российская модель и актриса в свои социальные сети выложила фотографию в купальнике. Звезда, как и всегда, покорила поклонников своей красотой.

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Бывшая Криштиану Роналду и Брэдли Купера позирует в раздельном купальнике ярко-желтого цвета, высоких кожаных сапогах и с бокалом. 35-летняя модель облокотилась на колонну около бассейна. Ее мокрые волосы распущенны, а на лице нет макияжа.

Брюнетка продемонстрировала всем свою шикарную фигуру. Комментаторы под постом только и успевают оставлять восторженные сообщения.

"Фотка огонь!", "Иришка – бомба", "Beautiful angel" – восхищаются поклонники Ирины со всего мира.

Судя по подписи, которую бывшая девушка знаменитого голливудского актера оставила под постом, она проводит время со своей семьей на Ибице. Присутствует ли на отдыхе дочка звезды – неизвестно. Также подписчикам остается только догадываться, приехал ли на остров кто-то из ухажеров русской красавицы.

"Ты встречаешься с Канье Уэстом?" – задается вопросом один из поклонников модели.

Напомним, что в последнее время появились слухи, что модель из небольшого городка в Челябинской области встречается с американским рэпером и бывшем мужем Ким Кардашьян. Артисты никак не прокомментировали эту новость. Но Ирина и Канье уже несколько раз порадовали многих своими общими выходами в свет.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
8 августа 2021, 08:02 Источник: Инстаграм Ирины Шейк ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

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