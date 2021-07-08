Спутавшейся с Шаляпиным внучке Гурченко мерещатся привидения

Внучка актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева уверяет, что на даче ее знаменитой бабушки поселилось привидение.

Загородный дом Людмилы Гурченко расположен в поселке Глаголево в 35 километрах от МКАД. Его построили в 1995 году, актриса купила уже готовый дом. После смерти легендарной актрисы дача по наследству досталась ее дочери Марии. В 2017 году женщина умерла. Теперь правообладательницей недвижимости стала внучка актрисы Елена Королева.

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Женщина мечтает сделать из дачи музей имени своей прославленной бабушки. А пока она сама там проводит время. Раньше она приезжала туда с российским шоуменом Прохором Шаляпиным, с которым ей приписывали роман.

В последнее время на даче Людмилы Гурченко стали происходить страшные вещи. Елена Королева недавно рассказывала о том6 что на ее семье по женской линии наложено проклятье. Теперь на даче стали происходить странные события. Она постоянно слышит по ночам чьи-то шаги на лестнице. Женщина даже орошала дом святой водой, но явление никуда не исчезло. 37-летняя внучка Людмилы Гурченко считает, что на даче поселился дух ее звездной бабушки.

Елена даже обратилась за помощью к ясновидящей. Та сказала ей, что Людмила Гурченко здесь ни при чем. Скорее всего, это дух кого-то из предыдущих владельцев дома.

Внучка Гурченко рассказала журналистам, что намерена разбираться с этим вопросом, так как ей жутко от одной мысли о привидениях в ее доме. Из-за этого она все реже ездит на дачу звездной бабушки, где хранится большая часть вещей Людмилы Гурченко.

Недавно Елена Королева нашла там драгоценное кольцо Людмилы Гурченко стоимостью в несколько миллионов рублей. В качестве моральной поддержки внучку Людмилы Гурченко на дачу сопровождал Прохор Шаляпин. Он подружился с Еленой, и у них даже якобы был роман. Но поклонники призывают женщину одуматься и не рисковать, вступая в связь с Прохором. Они считают, что шоумен может преследовать меркантильные цели.

Стоит отметить, что у Прохора Шаляпина есть обеспеченная невеста в США, к которой он собирается улететь в ближайшее время.