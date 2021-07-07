Умер Роберт Дауни: известна причина

Ушел из жизни Роберт Дауни. Известно, что артист долгое время страдал от страшной болезни.



Отцу Роберта Дауни-младшего было 85 лет. Актер и режиссер долгое время жил с болезнью Паркинсона. К сожалению, современная медицина пока не может излечить этот недуг.

Для Роберта Дауни-младшего это стало ужасным ударом. Недавно, в мае, артист потерял своего близкого друга и ассистента, погибшего в автокатастрофе.

Отношения с родителем у Роберта Дауни были нелегкими. Он рассказывал, что Дауни-старшему было проще всего выразить любовь к нему, когда они вместе употребляли запрещенные вещества. Актер признавался, что именно отец впервые дал ему попробовать наркотик, когда Роберт был еще ребенком. Позже режиссер в этом раскаивался.

Роберт Дауни отмечал, что его отец – один из тех, кого он никогда не мог понять. Позже артист перенес эту фразу на экран – в фильм "Судья".

Поговаривают, что актер согласился на участие в картине, только осознав, насколько экранные отношения с отцом будут близки к реальности. Роберт Джон Дауни-старший за свою долгую карьеру успел освоить такие профессии, как актер, режиссер, сценарист, продюсер, оператор и монтажер.