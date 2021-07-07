Готовится стать отцом: Дава рассказал о суррогатном материнстве

Блогер и исполнитель Давид Манукян дал свежее интервью, в котором рассказал о планах на будущее.

Недавно Давид Манукян, боле известный как Дава, стал новым ведущим шоу "Дом-2" на канале "Ю". Исполнитель признался, что на программе многие девушки оказывают ему внимание, но у него совсем другие планы на жизнь. Об этом он рассказал в интервью "PRO Новости" на МУЗ-ТВ.

Напомним, зимой этого года Давид Манукян расстался с Ольгой Бузовой. Это произошло на празднике, посвященном ее 35-летию. Пара встречалась полтора года и даже успела сыграть неформальную свадьбу на Мальдивах.

После громкого расставания 28-летний Дава рассказал, что все еще мечтает встретить достойную девушку и стать примерным семьянином и заботливым отцом. Он уже готов к этому, осталось лишь найти подходящую кандидатуру для создания семьи.



По словам ведущего "Дома-2", для него сегодня в приоритете не карьера, а семья. Давид Манукян мечтает о дочери. Но пока о суррогатной матери он не задумывается. Ведущий надеется, что встретит и по-настоящему полюбит мать своих будущих детей. Дава уверен, что ребенок должен расти в полноценной семье. Поэтому он консервативен в отношении любви и семейных ценностей.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Давид Манукян заступился за Ольгу Бузову после очередного скандала. Он заявил, что у поющей ведущей отлично получается браться за разные сферы деятельности, и предложил ей стать тренером российской сборной по футболу.