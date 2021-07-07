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Шоу-бизнес
В суде рассказали об алиментах после развода Бородиной и Омарова

В суде рассказали об алиментах после развода Бородиной и Омарова

Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся. В суде рассказали о разделе имущества и алиментах.
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38-летняя Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым в конце июня. О причинах расставания с отцом своей младшей дочери после шести лет брака телеведущая не рассказывает до сих пор.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Судя по публикациям и "Сторис" на личной странице Ксении Бородиной, она не слишком переживает разрыв с Курбаном Омаровым или, возможно, просто не показывает эмоций. при этом она рассказала поклонникам, что давала своему мужу шанс на сохранение семьи, но он им не воспользовался.

Пока мужу Бородиной приписывают романы с молодыми любовницами, а Ксении – нового ухажера, в Кунцевском районном суде рассказали детали бракоразводного иска звездной пары.

В ведомстве сообщили, что Бородина не указывала в заявлении информацию о разделе имущества и выплате алиментов. Возможно, все потому, что после свадьбы пара заключила брачный договор, и все юридические тонкости обговорены заранее.

Скорее всего, официально Ксению Бородину и Курбана Омарова разведут в августе этого года. А пока им назначена на 19 июля встреча с судьей и по традиции дан месяц на обдумывание своего решения.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Тогда телеведущая была беременна дочкой Теоной. А спустя год супруги чуть не расстались из-за измен Курбана.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 22:06 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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