58-летняя Деми Мур в купальнике произвела фурор

Экс-супруга Брюса Уиллиса и их общие дочки Румер, Скаут и Таллула приняли участие в рекламе купальников. Актриса призналась, что сняться вместе с наследницами было ее идеей.
Таким образом Деми Мур решила укрепить семейные узы. Необычная фотосессия состоялась на заднем дворе дома фотографа Касс Берд. Снимки получились потрясающими. На них все четверо женщин выглядят расслабленными и непринужденными.
Звездная семья позировала под душем, на траве и возле бассейна. При этом многие пользователи Сети отметили, что артистка выглядит в свои годы просто великолепно. Знаменитость тщательно следит за фигурой, и результат видео невооруженным глазом.
Деми Мур выложили кадры в своем инстаграм-аккаунте и получила море комплиментов. Поклонники заявили о том, что у актрисы тело мечты.
Отметим, что некоторые упрекают звезду Голливуда в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Артистка же старается не вестись на провокации. Недавно она заявила, что считает свое лицо и тело особенными.
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