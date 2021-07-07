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Шоу-бизнес
58-летняя Деми Мур в купальнике произвела фурор

58-летняя Деми Мур в купальнике произвела фурор

Деми Мур вместе с дочерьми показали свои прелести. Пользователи Сети сошлись во мнении, что звезда Голливуда выглядит ничуть не хуже, чем ее наследницы.
прочитано 335 раз

Экс-супруга Брюса Уиллиса и их общие дочки Румер, Скаут и Таллула приняли участие в рекламе купальников. Актриса призналась, что сняться вместе с наследницами было ее идеей.

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Таким образом Деми Мур решила укрепить семейные узы. Необычная фотосессия состоялась на заднем дворе дома фотографа Касс Берд. Снимки получились потрясающими. На них все четверо женщин выглядят расслабленными и непринужденными.

Звездная семья позировала под душем, на траве и возле бассейна. При этом многие пользователи Сети отметили, что артистка выглядит в свои годы просто великолепно. Знаменитость тщательно следит за фигурой, и результат видео невооруженным глазом.

Деми Мур выложили кадры в своем инстаграм-аккаунте и получила море комплиментов. Поклонники заявили о том, что у актрисы тело мечты.

Отметим, что некоторые упрекают звезду Голливуда в чрезмерном увлечении пластическими операциями. Артистка же старается не вестись на провокации. Недавно она заявила, что считает свое лицо и тело особенными.

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Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 18:13 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами

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