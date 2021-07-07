Долину унизили на глазах у миллионов из-за скандала с блогером

Ларисе Долиной позвонили и сказали непристойные слова из-за конфликта с блогером Валей Карнавал.

Ссору Ларисы Долиной и блогера Валей Karna.val до сих пор обсуждают в Сети, хотя ему уже три месяца. Скандал вышел на новый уровень. На этот раз тему подняли в эфире шоу Comment Out.

Напомним, Лариса Долина и молодая исполнительница сцепились на программе Максима Галкина "Музыкалити". Прославленная певица возмутилась тем, что Валя поет, не имея для этого профессионального образования. Поклонники разделились на два лагеря и начали защищать каждый своего кумира. В результате получился всенародный скандал.

Один из гостей передачи Денис Кукояка получил каверзное и даже неприличное задание, касающееся данной темы. Он должен был набрать номер телефона Долиной и вывалить ей абсурдную тираду. Вначале он должен был сказать, что его дочь является поклонницей Ларисы Долиной. Впереди артистку ждал шок.

"Копирует пластику, мимику, попой трясет, как вы. На хрен всех посылает, трется писей о ковер, какашки прячет за диваном", – такую тираду должен был выдать прославленной артистке исполнитель.

Однако он не смог перебороть свою честь и не договорил до конца. Впрочем, Лариса Долина уже ничему не удивляется. Она отреагировала на слова солиста "Хлеб" довольно холодно.

