Поргиной врезали за наплевательское отношение к могиле покойного Караченцова

В Сети появились фото с места захоронения легендарного артиста. Худрук театра "Ленком" Марк Варшавер пришел в ужас от того, во что превратилась могила звезды.

Судя по снимкам, на могилу Николая Караченцова на Троекуровском кладбище давно никто не приходил. Во всяком случае, не ухаживал за ней. Памятник актера стал зарастать сорняками, плитка возле него провалилась.

Глава "Ленкома" возмутился такому наплевательскому отношению родственников к месту захоронения знаменитости. Марк Варшавер обвинил вдову артиста Людмилу Поргину в том, что она перестала следить за могилой мужа.

Варшавер дал понять, что актриса с сыном должны исправить положение. Он напомнил, что театр помог Людмиле Поргиной установить красивый и добротный памятник. Худрук "Ленкома" заявил, что то, что сейчас происходит, не поддается пониманию. "Не может такого быть, что никто там не был", — негодует Марк Варшавер.

Ранее Марк Варшавер раскритиковал Людмилу Поргину за ее поведение на различных ток-шоу. Он заявил, что когда Николай Караченцов был жив и здоров, его жена вела себя прилично и тихо. Потом же все изменилось.

Напомним, что Николай Караченцов скончался три года назад. Актер долго болел раком. Кроме того, он перенес жуткое ДТП, после которого длительное время восстанавливался.