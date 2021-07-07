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Шоу-бизнес
Поргиной врезали за наплевательское отношение к могиле покойного Караченцова

Поргиной врезали за наплевательское отношение к могиле покойного Караченцова

В Сети появились фото с места захоронения легендарного артиста. Худрук театра "Ленком" Марк Варшавер пришел в ужас от того, во что превратилась могила звезды.
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Судя по снимкам, на могилу Николая Караченцова на Троекуровском кладбище давно никто не приходил. Во всяком случае, не ухаживал за ней. Памятник актера стал зарастать сорняками, плитка возле него провалилась.

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Николай Петрович Караченцов актер

Глава "Ленкома" возмутился такому наплевательскому отношению родственников к месту захоронения знаменитости. Марк Варшавер обвинил вдову артиста Людмилу Поргину в том, что она перестала следить за могилой мужа.

Варшавер дал понять, что актриса с сыном должны исправить положение. Он напомнил, что театр помог Людмиле Поргиной установить красивый и добротный памятник. Худрук "Ленкома" заявил, что то, что сейчас происходит, не поддается пониманию. "Не может такого быть, что никто там не был", — негодует Марк Варшавер.

Ранее Марк Варшавер раскритиковал Людмилу Поргину за ее поведение на различных ток-шоу. Он заявил, что когда Николай Караченцов был жив и здоров, его жена вела себя прилично и тихо. Потом же все изменилось.

Напомним, что Николай Караченцов скончался три года назад. Актер долго болел раком. Кроме того, он перенес жуткое ДТП, после которого длительное время восстанавливался.

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Автор: 7 июля 2021, 17:35 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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