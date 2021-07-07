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Шоу-бизнес
"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу

"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу

Армен Джигарханян развелся с третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской осенью 2017 года. С тех пор имя киевской пианистки не сходит с экрана. В десятках ток-шоу на разных каналах ее заплевали, заклеймили, забросали камнями и обильно полили ядом. Причем самой ей слово давали далеко не всегда. А теперь она уже и сама не хочет.
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"Я отказалась участвовать в программах формата ток-шоу за исключением формата интервью с ведущим на мое усмотрение, – клянется Виталина. – Все, что я хотела донести в эфирах, было правдой, а правда не нуждается в комментариях экспертов и мнениях совершенно посторонних людей. Правда в моей биографии одна – надеюсь, вы услышали ее".

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Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Сподобил же ее на это решение свежий выпуск "Пусть говорят", в котором пасынок Армен Джигарханяна принимал не слишком богатое наследство покойного родителя. "Конечно, я знала, что программу снимают, конечно, меня туда звали, но я уверена, что приняла верное решение", – объяснила Цымбалюк-Романовская.

Все, что хотела сказать миру, пианистка уже сказала. Теперь же у нее масса других способов коммуникации с боготворящими ее поклонниками. "Я знаю, что многие из вас ждут моего участия, очень ценю ваше отношение и благодарна за него. Но теперь предлагаю продолжить наше знакомство здесь: Instagram, Facebook, Tik-Tok и YouTube, – обнадежила бывшая жена Джигарханяна. – Кроме этого, у нас появится новая возможность – встречаться на концертах, которые я планирую, и еще – думаю о марафонах для вас".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, недавно Виталина дала первый сольный концерт, собрав туда настоящих любителей высокого искусства. Она пела и читали стихи для адвоката Ларисы Широковой, дизайнера Алисы Толкачевой, светской львицы Алены Кравец и других знаменитостей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Автор: 7 июля 2021, 17:21 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость795123
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Вот молодец! Любо-дорого посмотреть! Сколько внутренней силы и достоинства в её словах. Абсолютное презрение к собственным слабостям, железная воля и несгибаемый характер - вот что принесло жизненный успех Виталине, вот что не позволит кому бы то ни было не то что сломать, хотя бы отколоть кусочек от закалённой стали, из которого сделана Вита! Аристократка дyxa, стальная бабочка - та, с которой стоит брать пример.
гость
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Позорище!!!
Губкин, молодец, добивай это исчадие ада.
1

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