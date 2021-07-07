"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу

Армен Джигарханян развелся с третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской осенью 2017 года. С тех пор имя киевской пианистки не сходит с экрана. В десятках ток-шоу на разных каналах ее заплевали, заклеймили, забросали камнями и обильно полили ядом. Причем самой ей слово давали далеко не всегда. А теперь она уже и сама не хочет.

"Я отказалась участвовать в программах формата ток-шоу за исключением формата интервью с ведущим на мое усмотрение, – клянется Виталина. – Все, что я хотела донести в эфирах, было правдой, а правда не нуждается в комментариях экспертов и мнениях совершенно посторонних людей. Правда в моей биографии одна – надеюсь, вы услышали ее".

Сподобил же ее на это решение свежий выпуск "Пусть говорят", в котором пасынок Армен Джигарханяна принимал не слишком богатое наследство покойного родителя. "Конечно, я знала, что программу снимают, конечно, меня туда звали, но я уверена, что приняла верное решение", – объяснила Цымбалюк-Романовская.

Все, что хотела сказать миру, пианистка уже сказала. Теперь же у нее масса других способов коммуникации с боготворящими ее поклонниками. "Я знаю, что многие из вас ждут моего участия, очень ценю ваше отношение и благодарна за него. Но теперь предлагаю продолжить наше знакомство здесь: Instagram, Facebook, Tik-Tok и YouTube, – обнадежила бывшая жена Джигарханяна. – Кроме этого, у нас появится новая возможность – встречаться на концертах, которые я планирую, и еще – думаю о марафонах для вас".

Напомним, недавно Виталина дала первый сольный концерт, собрав туда настоящих любителей высокого искусства. Она пела и читали стихи для адвоката Ларисы Широковой, дизайнера Алисы Толкачевой, светской львицы Алены Кравец и других знаменитостей.