Смерть подкосила улыбчивого Петросяна: Царствие небесное

Не стало народного артиста Армении Дживана Гаспаряна. Евгений Петросян скорбит об ушедшем друге.

Российский юморист Евгений Петросян хоронит друзей одного за другим. 5 июля не стало Владимира Меньшова, а сегодня он скорбит по ушедшему армянскому музыканту и композитору Дживану Гаспаряну. В своем "Инстаграм" он написал пост, полный скорби, посвященный ушедшему артисту.



Петросян познакомился с Гаспаряном в Ереване пять лет назад. Они сразу подружились. Юморист опубликовал в своем микроблоге черно-белое фото Гаспаряна и выразил соболезнования всем любившим артиста. Также он написал несколько слов о звезде. Смерть друга подкосила улыбчивого юмориста. Это читается между строк.

"Я скорблю по поводу этой невосполнимой потери", – написал Петросян.

Дживан Гаспарян умер в возрасте 92 лет. Его считают одним из лучших исполнителей музыки на дудуке, национальном армянском инструменте. Гаспарян с детства играл на дудуке, выступал за рубежом с концертами. В 2000 году композитор стал одним из исполнителей к саундтреку "Гладиатор". Его мелодии звучат во многих голливудских фильмах, среди которых "Последнее искушение Христа", "Код да Винчи", "Хроники Нарнии".



