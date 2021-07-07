Дочь Меньшова развеяла слухи об ухудшении состояния Алентовой

В последние дни данные о самочувствии звезды театра и кино менялись с бешеной скоростью. Сначала СМИ писали о том, что Веру Алентову перевели из реанимации в простую палату. Но вскоре появились данные о том, что ей снова стало хуже, и артистку якобы вновь пришлось отправить в реанимацию.
При этом дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой подробностей происходящего не озвучивала. Теперь же Юлия Меньшова сделала важное заявление в своем инстаграм-аккаунте. Теледива дала понять, что родительнице лучше. "Мамочка дома", – написала в сторис дочь режиссера и актрисы.
Напомним, Вера Алентова стала звездой после фильма своего мужа "Москва слезам не верит". Артистка сыграла роли Катерины. Картина получила премию "Оскар".
Как писали "Дни.ру", Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года. Попрощаться с великим кинодеятелем можно будет 8 июля в Доме кино. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы. Поклонники, коллеги и друзья мэтра отечественного кинематографа скорбят о его смерти.
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