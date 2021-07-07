На ИВЛ в тяжелом состоянии: появились новые данные о состоянии Мамонова

70-летнего Петра Мамонова госпитализировали в больницу Коммунарки 1 июля. Тогда у него диагностировали 87% поражения легких и положительный тест на ковид, Певца положили в реанимацию, где он до сих пор и находится.
Жена основателя "Звуки Му" Ольга Мамонова рассказала, что состояние артиста по-прежнему крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Недавно в соцсетях появились сообщения о смерти Петра Мамонова, но его супруга опровергла информацию и уточнила, что состояние ее мужа хоть и тяжелое, но стабильное.
Напомним, Петр Мамонов – советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Известен по музыкальной группе "Звуки Му", кинофильмам и моноспектаклям. В его фильмографии такие фильмы, как "Остров", "Царь", "Случайный взгляд", "Пыль", "Время печали еще не пришло" и многие другие.
Друзья и поклонники Петра Мамонова не перестают надеяться лучшее и молиться о здоровье кумира. Они пишут супруге артиста слова поддержки.
Стоит отметить, что музыкант является верующим человеком. На протяжении многих лет он шел к вере, это был большой и трудный путь. Поэтому близкие надеются, что Господь поможет ему.
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