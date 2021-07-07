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Шоу-бизнес
Шепелев сделал заявление об эмиграции

Шепелев сделал заявление об эмиграции

Дмитрий Шепелев пооткровенничал с поклонниками в соцсети. Один из вопросов касался возможного переезда шоумена за границу.
прочитано 1324 раза

Телеведущий признался, что в какой-то момент думал об эмиграции в другую страну. Правда, уехать на ПМЖ Дмитрию Шепелеву было бы тяжело. Ведь, по его мнению, нужно жить там, где есть работа.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Шоумен отметил, что не имеет возможности трудиться из любой точки мира, как, скажем, программисты. Он назвал несколько мест, где хотел бы пожить длительное время. Это Италия, Великобритания и Калифорния.

Напомним, ранее телеведущий высказался о своей малой Родине – Белоруссии. Дмитрий Шепелев недавно посетил республику. Увиденное привело его в шок. Шоумен назвал ситуацию в стране катастрофой.

Отметим, что многие россияне с интересом следят за личной жизнью ведущего. Как писали "Дни.ру", Дмитрий Шепелев уже несколько лет состоит в отношениях с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает ее дочь от предыдущих отношений Ладу, сына шоумена Платона и недавно родившегося общего наследника Тихона.

Ранее Дмитрий Шепелев имел отношения с певицей Жанной Фриске. Знаменитость скончалась шесть лет назад в возрасте 40 лет. Звезда боролась с раком мозга, который диагностировали у нее после ЭКО и рождения сына Платона.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 16:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

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да уезжай,сейчас,прям в дальние края,ты нам не интересен не%%я !!!!пивцом артистом не является,кому интересен кто следит за"з8е%9уном"!!!!
1

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