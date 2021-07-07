"Сережа в ****": народ обеспокоен состоянием покинувшего страну Лазарева

На днях Сергей Лазарев отправился в Майами, прервав концертный тур из-за введенных ограничений. Публика не одобрила решение артиста.

Многие тут же принялись сомневаться в том, что причиной перерыва стали именно последствия пандемии. Они начали размышлять и задумались над одной из теорий. Существует мнение, что артист якобы тяжело переживает творческий кризис, а потому отправился проветрить голову подальше от Москвы. На одном из форумов о звездах активно обсуждается этот вопрос.

Поклонники Сергея Лазарева заметили, что его новый клип крайне напоминает старые кадры на песню "Лови". Его уже прозвали "клипом-клоном", заявив, что у исполнителя и режиссеров его работ "закончилась фантазия". С этой позицией не согласились некоторые пользователи, но многие ее поддержали.

"Сережа в ****", – вдруг заявил один из участников дискуссии. По его мнению, все коллеги артиста активно двигаются по карьерной лестнице, много работают и затем качественно отдыхают, а кумир начал отставать. "Без огонька и хайпа", – написал он, подчеркнув, что певец якобы потихоньку становится "мелкой звездулькой".

Участники дискуссии вспомнили, что раньше Сергей Лазарев мог провести в туре целый год, а затем отдохнуть пару недель и вновь приняться за работу. Теперь же все якобы изменилось. Они всерьез обеспокоены состоянием артиста и тем фактом, что с развитием разных социальных сетей и продвижением молодежи у него якобы становится слишком много конкурентов.

