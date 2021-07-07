"Ругалась матом и кидалась": Ваенгу втянули в пьяный скандал

Певица Елена Ваенга угодила в пьяный скандал в бизнес-классе самолета.

44-летняя вокалистка Елена Ваенга вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз она угодила в передрягу в самолете, когда вместе с сыном возвращалась из отпуска на Кипре.

В своем "Инстаграм" Елена Ваенга поделилась эмоциями. По ее словам, она повздорила с соседкой по бизнес-классу. Женщина нецензурно выражалась в ее адрес и в конце концов напала на Ваенгу с кулаками.

Все это происходило на глазах у восьмилетнего сына артистки. Он очень сильно переживал из-за того, что его мать оскорбляют. Буйную пассажирку не могли утихомирить ни рядом сидящие мужчины, ни члены экипажа. Настолько сильно ее раздражала певица. Все закончилось тем, что капитан корабля вызвал полицию. Устроивших дебош мужчину и женщину задержали. По предварительным данным, они находились в состоянии опьянения. Женщина ругалась матом и кидалась на артистку.

Пассажиров долго не выпускали из самолета и не подавали трап по прибытию из Ларнаки в Санкт-Петербург. Однако 44-летняя Елена Ваенга не стала извиняться перед пассажирами рейса, так как, по ее словам, она была ни в чем не виновата в данной ситуации.

Ранее Елена Ваенга угодила в скандал из-за того, что вышла на сцену, переодевшись в монаха. Певица примерила рясу, накладные усы и бороду, чтобы исполнить композицию "Золотые купола" Михаила Круга.