Сбежал со слезами после секса: бывшая жена Аршавина поделилась интимными откровениями

Тяжелобольная Алиса Аршавина публично излила душу в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Журналистка поведала о том, что футболист не раз приходил к ней для занятий сексом после расставания. Она поделилась подробностями.

Алиса Аршавина не могла противостоять своим чувствам и выгнать спортсмена. Это теперь она понимает, что поступала глупо. Втайне женщина надеялась на возвращение возлюбленного, поэтому потакала его прихоти.

По словам журналистки, Андрей Аршавин приезжал к ней вечером на несколько часов. Футболист заранее писал бывшей жене, что скоро придет и просил раздеваться. Алиса отметила, что когда они были вместе в то время, спортсмен становился таким, как прежде.

Алиса Аршавина заявила, что видела, как у экс-супруга на глаза наворачиваются слезы. По ее мнению, он не хотел уходить. Но после секса убегал к окну и ждал такси. В какой-то момент журналистка поняла, что так больше не может продолжаться и прервала связь со спортсменом, чтобы себя не мучить.

Напомним, Алиса Аршавина не раз рассказывала об изменах футболиста. Уже несколько месяцев она борется с аутоиммунным заболеванием, из-за которого практически потеряла нос. У звезды начали выпадать волосы, крошиться зубы, появились проблемы с суставами.