"Хочется позвонить": слова потерявшей отца Меньшовой заставили россиян рыдать

Юлия Меньшова оказалась в крайне тяжелом положении. Недавно она потеряла отца, а ее мать находится в реанимации с тем же страшным диагнозом.

Великий режиссер скончался пятого июля. О состоянии его здоровья не сообщалось ничего долгое время. Поклонники и многие коллеги были убеждены, что ничего критического не происходит. Однако сердце Владимира Меньшова не выдержало такой нагрузки. Вся страна уже несколько дней выражает глубочайшие соболезнования семье мэтра.

Накануне стало известно, что вдове артиста и матери Юлии Меньшовой стало лучше. Однако сегодня снова появилась информация об ухудшении ее состояния. Выяснилось, что Веру Алентову сегодня снова перевели в реанимацию. Близкие не комментируют ситуацию.

Наследница великих родителей несколько часов назад опубликовала трогательный пост. На фото она сидит рядом с отцом. Его фигура слегка расплылась на переднем плане. Юлия рассказала, что ее отец невероятно любил настенные календари. Она подарила Владимиру Валентиновичу календарь с их общими фотографиями. Вчера она приехала в квартиру к родителям и решила перелистнуть его с июня на июль. Там оказалась именно эта фотография. "Стала символом прощания. Папа растворяется в вечности любви", – написала она.

Юлия Меньшова отметила, что сейчас Москва точно "верит слезам". Она напомнила поклонникам о дате и месте прощания со знаменитостью. "Хочется позвонить", – призналась артистка. Пользователи подчеркнули, что публикация довела их до слез. "Какие же словам, какая сила. Будьте и держитесь, обнимаем каждую Вашу мысль", "Какой щемящий пост. До слез", "Мурашки от истории. Вечная память", "Я плачу третий день. Юля, держитесь", – писали они.