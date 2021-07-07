Сергей Зверев будет баллотироваться на пост депутата Госдумы

Российский стилист и певец Сергей Зверев будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму.

Еще в 90-е Сергей Зверев разъезжал по циркам и домам культуры по городам и весям и давал уроки провинциальным парикмахерам, как надо стричь, брить, подкручивать и зализывать. Потом в его жизни появилась сцена. Он стал настоящей звездой эстрады. Ну а оттуда, как уже повелось, путь открыт во все направления. Раз Ольга Бузова смогла покорить театральную сцену, то уж прославленный стилист точно не хуже.

Сергей Зверев не самостоятельно принял решение стать депутатом. Об этом его попросили люди, которые следят за его экологической деятельностью. Решиться на такой серьезный шаг звездному парикмахеру было совсем не просто. Однако он все же решился.



В прошлом году Сергей Зверев провел одиночный пикет у Кремля с требованием остановить строительство завода по откачке воды на берегу Байкала, из-за чего был оштрафован на 15 тысяч рублей. Позднее стилист собирался баллотироваться в Госдуму от Бурятии.

Напомним, Сергей Зверев начинал свою карьеру с конкурсов парикмахеров. В Усть-Каменогорске он закончил ПТУ по трем специальностям: парикмахерское искусство, специалист по макияжу и дизайнер по одежде. Потом он познакомился с советским дизайнером Долорес Кондрашовой. Ходили слухи, что она якобы стала его любовницей и пригласила работать в Москву и устроила на работу в престижный салон.

Звереву посчастливилось набрать огромный звездный список клиентов: Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко и другие. Так к нему пришла всероссийская слава.