Утяшева впервые за долгое время показала сына от Воли: Как быстро вырос!

Гимнастка Ляйсан Утяшева родила сына от юмориста Павла Воли в мае 2013 года.

Павел Воля нередко упоминает своих детей в монологах в "Камеди клаб", однако юморист старается не показывать наследников общественности. Ляйсан Утяшева, которая активно ведет инстаграм-аккаунт, тоже практически не публикует снимки с сыном и дочерью.

Однако накануне гимнастка все-таки решила показать подписчикам своих отпрысков. Ляйсан опубликовала снимки, сделанные во время прогулки. Восьмилетнего Роберта можно заметить на третьем кадре: Утяшева нежно обнимает подросшего сына. "Смотрите, какой Роб уже большой вымахал!", – подписала под кадром супруга Воли.

Подписчики согласились с Утяшевой. Мол, мальчик скоро перерастет своих родителей. "Как быстро он вырос!", "А Воля уменьшился". "Детки уже такие большие, а их лица до сих пор прячете", "Счастья и крепкого здоровья вам и вашей семье", – прокомментировали новые снимки Ляйсан интернет-пользователи.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Павел Воля поразил народ своей романтичностью и искренностью. Юморист поздравил Ляйсан Утяшеву с днем рождения. Он опубликовал в "Инстаграм" фотографию супруги и в очередной раз публично признался ей в любви.