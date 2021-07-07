"Как на ходулях": Волочкову в странной обуви подняли на смех

Балерина отправилась в Астрахань. Ее засняли в компании двух мужчин.

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию на фоне элитного автомобиля и аэропорта. Она снялась в ярко-зеленом комбинезоне, а встретили ее два молодых мужчины, которых она ласково обняла на кадре. "Встречают джигиты", – посмеялась дива. Внимание пользователей привлекла обувь знаменитости.

Известно, что балерина является одной из немногих современных знаменитостей, которая практически постоянно ходит на высоких каблуках. В южный город она прибыла в босоножках на внушительной платформе, которая, видимо, слегка отклеилась спереди. На фото звезда смотрится сильно выше обоих молодых людей.

Поклонники тут же принялись обсуждать внешний вид Анастасии Волочковой в комментариях. Они уличили звезду в том, что она перестала следить за собой, а также стала слишком вычурной. В комментариях разгорелось бурное обсуждение.

"У вас башмак расклеился", "Ох, обувь нуждается в ремонте, прима балерина", "У Вас подошва от босоножек отклеилась, смотрите не упадите", "Туфелька отклеилась", "Смех в голос, босоножки поменяй, балерина", "Как всегда в бомжатских туфлях", "Какая нелепая", "С джигитом надо поскромнее быть", "Белье купила, пора обувь менять", "Как на ходулях", – писали недоброжелатели.

