"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую

Степан Джигарханян рассказал о том, что на самом деле происходит на могиле покойного Армена Джигарханяна.

Пару месяцев назад Виталина Цымбалюк-Романовская посетила могилу бывшего мужа и публично пожаловалась на то, что за последним пристанищем артиста никто не ухаживает. Теперь на критику пианистки решил ответил пасынок покойного актера Степан, который прилетел в Россию из США, чтобы вступить в права наследства Армена Джигарханяна.

В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале мужчина заявил:

"Виталина из всей этой истории превратилась в банального тролля."



Пасынок артиста объяснил, что зимой на кладбище не ведется уборка из-за обилия снега. А когда снег сходит, там сразу появляются толпы любопытных зевак, которые оценивают, в каком состоянии могилы известных людей и выкладывают снимки в Сеть. По словам Степана, Виталина увидела фото могилы Джигарханяна в одном из пабликов и примчалась делать видимость уборки, взяв с собой прессу.

Мужчина также рассказал, что к первой годовщине смерти Армена Борисовича на его могиле будет установлен памятник. Он подчеркнул, что не удивится, если недовольная Цымбалюк-Романовкая будет влезать в этот процесс, заявляя, что Джигарханян хотел все по-другому.

Напомним, что 55-летний Степан Арменович является единственным наследником покойного артиста. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что досталось пасынку после смерти Армена Джигарханяна.