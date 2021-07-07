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Шоу-бизнес
"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую

"Превратилась в банального тролля": пасынок Джигарханяна поставил на место недовольную Цымбалюк-Романовскую

Степан Джигарханян рассказал о том, что на самом деле происходит на могиле покойного Армена Джигарханяна.
прочитано 213 раз

Пару месяцев назад Виталина Цымбалюк-Романовская посетила могилу бывшего мужа и публично пожаловалась на то, что за последним пристанищем артиста никто не ухаживает. Теперь на критику пианистки решил ответил пасынок покойного актера Степан, который прилетел в Россию из США, чтобы вступить в права наследства Армена Джигарханяна.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

В студии программы "Пусть говорят" на Первом канале мужчина заявил:

"Виталина из всей этой истории превратилась в банального тролля."

Пасынок артиста объяснил, что зимой на кладбище не ведется уборка из-за обилия снега. А когда снег сходит, там сразу появляются толпы любопытных зевак, которые оценивают, в каком состоянии могилы известных людей и выкладывают снимки в Сеть. По словам Степана, Виталина увидела фото могилы Джигарханяна в одном из пабликов и примчалась делать видимость уборки, взяв с собой прессу.

Мужчина также рассказал, что к первой годовщине смерти Армена Борисовича на его могиле будет установлен памятник. Он подчеркнул, что не удивится, если недовольная Цымбалюк-Романовкая будет влезать в этот процесс, заявляя, что Джигарханян хотел все по-другому.

Напомним, что 55-летний Степан Арменович является единственным наследником покойного артиста. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что досталось пасынку после смерти Армена Джигарханяна.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: www.instagram.com/ st_jigar
Автор: 7 июля 2021, 14:08 Источник: Ютуб, "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

комментарии

Ответить:

Гость790658
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ОНА ПРОСТО цы, НИКАКАЯ НЕ РОМАНОВСКАЯ! ЭТО ЧУДО ИЗ ЧУДЕС! ВСЕ ПРИБРАЛА К РУКАМ, ДЖИХАРХАНЯН ВСЮ ЖИЗНЬ ТРУДИЛСЯ, И ОСТАЛСЯ БЕЗ НИЧЕГО, А ЭТА ДРЯНЬ, ВСЕ ПРИ ВСЕМ. УМЕТЬ НАДО! ДАЖЕ СЛОВ НЕ МОГУ ПОДОБРАТЬ ЭТОЙ НЕГОДЯЙКИ! ЗНАЧИТ, У НАС ВСЕ МОЖНО БЕЗ ВСЯКОГО НАКАЗАНИЯ!
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