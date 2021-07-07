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Шоу-бизнес
"Хватит!": Цой закричала прямо красной дорожке из-за странной выходки

"Хватит!": Цой закричала прямо красной дорожке из-за странной выходки

Певица Анита Цой столкнулась на красной ковровой дорожке музыкальной премии с эпатажным блогером.
прочитано 316 раз

Ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards" состоялась в Crocus City Hall в Москве еще в апреле, однако забавные видео и курьезы продолжают появляться в Сети.

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Анита Сергеевна Цой певица

 Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Событие запомнилось зрителям не только улыбками, танцами, слезами и объятиями. Было на нем и немало эпатажных и даже странных выходок блогеров.

Так, популярный блогер под ником "Столичная артистка Мурашкина" удивила российских звезд своей невозмутимой прямотой. Девушка каким-то образом проникла на красную дорожку и начала привлекать к себе внимание. нарядившись во все розовое, блогер стала кричать и размахивать руками, передавая привет своей деревенской подружке Светке.

Под руку ей подвернулся российский певец Григорий Лепс. Мкрашкина не растерялась и попросила его тоже передать Светке привет. "Дай бог здоровья", – с ужасом пробормотал себе под нос Лепс и отошел в сторону.

Однако звезду "Инстаграма" это не остановило, и она продолжала кричать на всю улицу. Певица Анита Цой решила взять ситуацию в свои руки и призвала блогера и ее оператора прекратить какофонию.

"Дайте интервью снять! Девушка, хватит!" – закричала возмущенная Анита Цой.

Напомним, премия "Жара" дважды переносилась из-за эпидемии коронавируса. Сначала на сентябрь 2020 года, а потом на апрель 2021-го. На мероприятии выступили все яркие звезды отечественной эстрады. Фаворитами стали Даня Милохин и Зиверт.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 13:42 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

595959
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*** На мероприятии выступили все яркие звезды отечественной эстрады. Фаворитами стали Даня Милохин и Зиверт.***
вот пока у нас такие фавориты,с красной дорожки будут передавать подружке светке из деревни приветы,размахивая во все стороны руками,ничего не имею против деревни,но очень быстро мельчают все фестивали,все мероприятия подобного рода...нормальным артистам там уже не место,а то,как-то в одном ряду уже стоят все ...
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