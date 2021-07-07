"Хватит!": Цой закричала прямо красной дорожке из-за странной выходки

Певица Анита Цой столкнулась на красной ковровой дорожке музыкальной премии с эпатажным блогером.

Ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards" состоялась в Crocus City Hall в Москве еще в апреле, однако забавные видео и курьезы продолжают появляться в Сети.

Событие запомнилось зрителям не только улыбками, танцами, слезами и объятиями. Было на нем и немало эпатажных и даже странных выходок блогеров.

Так, популярный блогер под ником "Столичная артистка Мурашкина" удивила российских звезд своей невозмутимой прямотой. Девушка каким-то образом проникла на красную дорожку и начала привлекать к себе внимание. нарядившись во все розовое, блогер стала кричать и размахивать руками, передавая привет своей деревенской подружке Светке.

Под руку ей подвернулся российский певец Григорий Лепс. Мкрашкина не растерялась и попросила его тоже передать Светке привет. "Дай бог здоровья", – с ужасом пробормотал себе под нос Лепс и отошел в сторону.

Однако звезду "Инстаграма" это не остановило, и она продолжала кричать на всю улицу. Певица Анита Цой решила взять ситуацию в свои руки и призвала блогера и ее оператора прекратить какофонию.

"Дайте интервью снять! Девушка, хватит!" – закричала возмущенная Анита Цой.

Напомним, премия "Жара" дважды переносилась из-за эпидемии коронавируса. Сначала на сентябрь 2020 года, а потом на апрель 2021-го. На мероприятии выступили все яркие звезды отечественной эстрады. Фаворитами стали Даня Милохин и Зиверт.