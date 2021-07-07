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Шоу-бизнес
"Очень серьезные последствия": что происходит с МакSим под ЭКМО

"Очень серьезные последствия": что происходит с МакSим под ЭКМО

Медики пояснили, чем чревато для певицы Максим длительно нахождение на аппарате жизнеобеспечения.
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Марина Абросимова уже почти месяц находится в больнице и ведет усиленную борьбу за жизнь. Когда артистке стало тяжело дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ. Затем медики перевели тяжелобольную пациентку на более мощную систему ЭКМО. Недавно стало известно о последних результатах КТ певицы Максим: на снимках видно, что прежние очаги поражения стали плотнее, но не увеличились, однако появились новые со следами регресса.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Медики, непосредственно ведущие знаменитую пациентку, соблюдают врачебную тайну относительно всех подробностей ее состояния. Однако прокомментировать ситуацию по просьбе журналистов согласились врачи-пульмонологи Иван Тарасенко и Рустем Насретдинов. Коллеги считают, что, несмотря на отрицательный ПЦР-тест, речь идет именно о ковидной вирусной пневмонии и ее осложнениях. Этот диагноз опасен сам по себе, но не менее опасно и долгое пребывание пациентки на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

Доктор Насретдинов объяснил порталу Woman.ru, что подобные системы с одной стороны дают больной время на восстановление, а с другой – с каждым днем ослабляют пациентку. В результате могут буквально сыпаться все системы органов.

"Даже если она выкарабкается, будут очень серьезные последствия для организма и очень длительная реабилитация," – заявил специалист.

По мнению медиков, ситуация гораздо сложнее, чем кажется непосвященным людям. Однако выздоровление певицы еще возможно. Пульмонолог Тарасенко видел в жизни случаи, когда люди выздоравливали даже после полного поражения легких.

Ранее о состоянии певицы Максим рассказал ее духовник – отец Лука.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 13:30 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость794943
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ВЫкарабкивайся Марина ты обязана выжить ГОСПОДИ ПОМОГИ ЕЙ
ну и ну
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для родителей и детей,важно,что бы их дочка и мама была жива,а с реабилитацией,пусть и долгой,они справятся,
Маринка.живи!!!!
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