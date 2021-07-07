"Очень серьезные последствия": что происходит с МакSим под ЭКМО

Медики пояснили, чем чревато для певицы Максим длительно нахождение на аппарате жизнеобеспечения.

Марина Абросимова уже почти месяц находится в больнице и ведет усиленную борьбу за жизнь. Когда артистке стало тяжело дышать самостоятельно, ее подключили к аппарату ИВЛ. Затем медики перевели тяжелобольную пациентку на более мощную систему ЭКМО. Недавно стало известно о последних результатах КТ певицы Максим: на снимках видно, что прежние очаги поражения стали плотнее, но не увеличились, однако появились новые со следами регресса.

Медики, непосредственно ведущие знаменитую пациентку, соблюдают врачебную тайну относительно всех подробностей ее состояния. Однако прокомментировать ситуацию по просьбе журналистов согласились врачи-пульмонологи Иван Тарасенко и Рустем Насретдинов. Коллеги считают, что, несмотря на отрицательный ПЦР-тест, речь идет именно о ковидной вирусной пневмонии и ее осложнениях. Этот диагноз опасен сам по себе, но не менее опасно и долгое пребывание пациентки на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

Доктор Насретдинов объяснил порталу Woman.ru, что подобные системы с одной стороны дают больной время на восстановление, а с другой – с каждым днем ослабляют пациентку. В результате могут буквально сыпаться все системы органов.

"Даже если она выкарабкается, будут очень серьезные последствия для организма и очень длительная реабилитация," – заявил специалист.

По мнению медиков, ситуация гораздо сложнее, чем кажется непосвященным людям. Однако выздоровление певицы еще возможно. Пульмонолог Тарасенко видел в жизни случаи, когда люди выздоравливали даже после полного поражения легких.

Ранее о состоянии певицы Максим рассказал ее духовник – отец Лука.