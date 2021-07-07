Народный артист о последней встрече с Меньшовым: Выглядел плохо, резко сдал

Народный артист Виктор Мережко рассказал, что актер и режиссер Владимир Меньшов выглядел болезненно еще год назад.

Последний раз Виктор Мережко виделся с Владимиром Меньшовым в прошлом году на фестивале "Виват кино России!". Тогда режиссер фильма "Москва слезам не верит" вышел в свет вместе со своей супругой Верой Алентовой. По словам Мережко, легендарный артист тяжело передвигался, с трудом поднимался на сцену.

Вместе с тем Виктор Иванович отметил: Владимир Валентинович никогда не жаловался на здоровье, даже когда его нелучшее состояние было очевидно всем. Мол, Меньшов был неконтактным человеком. "Володя выглядел плохо, я даже удивился, как резко он сдал", – сказал Мережко в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, Меньшов скончался утром в понедельник, 5 июля, из-за последствий коронавируса. Последние две недели своей жизни актер провел в больнице. Прощание с режиссером состоится в Доме кино в четверг, 8 июля. Знаменитого артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Тем временем вдова Владимира Меньшова Вера Алентова продолжает бороться с коронавирусом. Согласно последним данным, звезду фильма "Москва слезам не верит" перевели в реанимацию. Уже очевидно, что актриса не сможет проводить в последний путь своего покойного супруга.