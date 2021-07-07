Не выдержала: Веру Алентову доставили в реанимацию после смерти мужа

Накануне появилась информация об улучшении состояния актрисы. Сегодня обстоятельства изменились.

Вера Алентова была госпитализирована через несколько дней после своего супруга, Владимира Меньшова. Она также заразилась коронавирусной инфекцией. Комментировать ее состояние близкие отказывались и продолжают стоять на своем. Однако вчера появилась информация о том, что знаменитости стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.

Тогда некоторые издания отметили, что о возвращении вдовы режиссера домой пока речи не идет. Многих крайне огорчил тот факт, что из-за состояния она не сможет присутствовать на похоронах своего любимого супруга, которые состоятся в четверг, восьмого июля.

Теперь, судя по сообщениям СМИ, ситуацию усугубилась. Стало известно, что Веру Алентову якобы снова перевели в реанимацию. Что именно произошло – пока неизвестно. По данным "Пятого канала", сейчас состояние 79-летней вдовы Владимира Меньшова оценивают как средне тяжелое. Однако к характеристике добавляют и слово "стабильное", так как, видимо, ухудшений и улучшений пока не наблюдается.

Напомним, Вера Валентиновна проснулась настоящей звездой после роли Катерины в легендарной кинокартине "Москва слезам не верит". В 1981 году фильм был удостоен премии "Оскар". Родные и друзья пока не дают никаких комментариев относительно самочувствия артистки.