Не выдержала: Веру Алентову доставили в реанимацию после смерти мужа

Вера Алентова была госпитализирована через несколько дней после своего супруга, Владимира Меньшова. Она также заразилась коронавирусной инфекцией. Комментировать ее состояние близкие отказывались и продолжают стоять на своем. Однако вчера появилась информация о том, что знаменитости стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату.
Тогда некоторые издания отметили, что о возвращении вдовы режиссера домой пока речи не идет. Многих крайне огорчил тот факт, что из-за состояния она не сможет присутствовать на похоронах своего любимого супруга, которые состоятся в четверг, восьмого июля.
Теперь, судя по сообщениям СМИ, ситуацию усугубилась. Стало известно, что Веру Алентову якобы снова перевели в реанимацию. Что именно произошло – пока неизвестно. По данным "Пятого канала", сейчас состояние 79-летней вдовы Владимира Меньшова оценивают как средне тяжелое. Однако к характеристике добавляют и слово "стабильное", так как, видимо, ухудшений и улучшений пока не наблюдается.
Напомним, Вера Валентиновна проснулась настоящей звездой после роли Катерины в легендарной кинокартине "Москва слезам не верит". В 1981 году фильм был удостоен премии "Оскар". Родные и друзья пока не дают никаких комментариев относительно самочувствия артистки.
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