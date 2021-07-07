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Шоу-бизнес
"Я же такая классная": Макеева больно уколола Барановскую

"Я же такая классная": Макеева больно уколола Барановскую

Анастасия Макеева нелестно высказалась о бывшей жене своего нынешнего мужа и сравнила ее с Юлией Барановской.
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В одном из выпусков программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса рассказала, что она думает о Светлане Мальковой. Артистка уверена в том, что ее соперница раньше вела закрытый образ жизни и даже ее аккаунт в "Инстаграм" был закрыт от посторонних. Бывшая жена Романа Малькова была учителем рисования и работала лишь для того, что хоть чем-то заниматься. По словам Анастасии Макеевой, после скандала, связанного с ее именем, женщина подумала:

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

"Почему бы мне не стать второй Юлией Барановской. Я же такая классная."

Вероятно, Макеева хотела подчеркнуть, что имя телеведущей тоже зазвучало лишь благодаря скандалу, связанному с именем ее известного избранника. Актриса не стала пояснять эту фразу, но Юлии Барановской, наверняка, совсем не понравилось бы подобное сравнение.

Макеева добавила, что после случившегося Малькова почувствовала себя звездой: открыла аккаунт, получила новых подписчиков, которые поддерживают ее позицию несчастной женщины, и даже создала школу онлайн-рисования. Таким образом, экс-супруга Романа Малькова тоже начала строить собственную карьеру. Актриса подчеркнула, что она не против этого и даже хотела помочь сопернице, но слезливые истории о том, что у нее нет денег на еду, просто поражают Анастасию.

Ранее психолог Алена Полынь заявила, что и Анастасию Макееву и Светлану Малькову интересуют пиар или деньги, но не мужчина, из-за которого они конфликтуют.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 12:04 Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость783892
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зачем писать об этой дуре недоделанной, никому не интересно
1

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