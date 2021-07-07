"Абсолютное безумие!": привлеченная к уголовной ответственности Агурбаш откровенно о дальнейшей судьбе

Много лет назад Анжелика Агурбаш стала гражданкой России. Однако промолчать относительно ситуации в родной Беларуси она не смогла.

Исполнительницу обвинили в оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Недавно на нее завели два уголовных дела. Звезде может грозить до 15 лет лишения свободы. Сама артистка утверждает, что пока чувствует себя достаточно спокойно, а своей вины не признает. По ее мнению, ни один закон не был нарушен. "Не удивлена случившемуся, абсолютное безумие!" – сказала она.

Анжелика Агурбаш отметила, что пока сильно не переживает и верит в то, что Россия не выдает своих граждан. Беспокоится она лишь за родственников, живущих в Беларуси. Знаменитость сообщила, что они находятся в постоянном общении, но перевозить их в Москву она пока не планирует. "Охраны нет, надо быть осторожной", – подчеркнула певица.

Коллеги и друзья исполнительницы активно поддерживают ее в жизни и социальных сетях. Они отправляют ей теплые слова. Дети также не оставляют маму одну. Анжелика рассказала, что они уверены в ее невиновности и не испытывают никакого дискомфорта. Каждый из них уже достаточно взрослый и самодостаточный, чтобы "быть на стороне правды и свобод".

Несмотря на серьезные угрозы и обвинения Анжелика Агурбаш не падает духом. Она убеждена, что, как публичная личность, просто не могла молчать, а никакие норм ею нарушены не были. Сейчас она продолжает жить полной жизнью и ждать, что будет происходить дальше.

