В разборках Билана с бывшим зятем поставлена точка

Дима Билан решил отозвать иск на сумму почти в 20 миллионов рублей.

Еще несколько месяцев назад стало известно о конфликте Димы Билана с экс-супругом его старшей сестры Елены – Геннадием Зиминым-Беланом. Популярный певец подал судебный иск на своего бывшего родственника и потребовал вернуть ему крупную сумму денег (19,5 миллионов рублей), которую он занимал на строительство гостиницы. Как удалось выяснить журналистам, речь шла о семейном мини-отеле в подмосковной Коломне. Весной этого года дело рассматривалось в Бабушкинском суде и было приостановлено, так как была назначена почерковедческая экспертиза для выяснения подлинности подписи бывшего зятя Димы Билана.

После проведения экспертизы рассмотрение дела должно было возобновиться. Но теперь от истца неожиданно поступило заявление об отзыве иска – об этом источник в суде сообщил "МК". Таким образом, точка в этом деле поставлена. Вероятно, мужчинам все же удалось договориться мирным путем. При этом обе стороны воздержались от комментариев прессе.

Ранее "Дни.ру" сообщали о другом конфликте Димы Билана. Солист группы "Ногу свело" Макс Покровский обвинил исполнителя в нарушении правил выступления на фестивале. По словам музыканта, несоответствующее поведение Димы Билана привело к отмене концерта коллектива "Ногу свело".