71-летний Буйнов о сексе в жару: Прекрасен!

Недавно певец Александр Буйнов переболел ковидом.

На светском мероприятии Александр Буйнов пообщался с журналистами. Певец рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию в относительно легкой форме. Его легкие были поражены на 11%. Супруге артиста повезло меньше. У нее поражение легких составляло 30%.

Буйнов предположил, что заразился коронавиурсом во время поездки на детский конкурс, который состоялся на юге. Мол, ребята где-то подхватывают инфекцию, сами не болеют, но заражают родителей и тех, с кем общаются. "Дети – красивые, хорошенькие – меня и заразили", – считает артист.

Во время беседы с журналистами Александр Николаевич разоткровенничался. Он даже вспомнил про то, как получал удовольствие во время поездки в Астрахань много лет назад. Тогда он приехал в город вместе с ансамблем "Веселые ребята". Поселившись в гостиничный номер, певец и другие парни привели девчонок, с которыми в тот день познакомились. Артист отметил: в комнате не было кондиционера.

"Секс в жару – прекрасен!", – сказал Буйнов.

Напомним, ранее Александр Буйнов высказался о развлечениях на нудистском пляже. Тогда певец отметил, что немного завидует людям, которые загорают нагишом.