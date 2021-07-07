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Шоу-бизнес
Актриса из "Дома-2": новоиспеченный муж публично унизил Макееву

Актриса из "Дома-2": новоиспеченный муж публично унизил Макееву

Около года назад начался бурный роман актрисы с многодетным отцом. Теперь она не скрывает, что ее единственной мечтой является рождение наследника.
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До знакомства с Анастасией Макеевой Роман Мальков жил в Словении со своей супругой и четырьмя детьми. Позднее он отправился на заработки в столицу России, где и встретил новую даму сердца. Вспыхнувшая искра постепенно переросла в серьезные чувства. В начале мая возлюбленные поженились. Оказалось, что сперва мужчина и не предполагал, что что-то подобное может произойти.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В новом выпуске программы "Судьба человека" он рассказал, что пойти на работу к звезде ему предлагали около трех недель. Однако он был уверен, что она – просто "актриса из "Дома-2"", а потому ложных надежд не питал. Все изменилось, когда он увидел знаменитость. Что-то внутри подсказало ему, что однажды эта красивая женщина может стать его супругой.

На тот момент новоиспеченный муж Анастасии Макеевой был женат на Светлане Мальковой. Роман утверждает, что уже тогда от их брака остался лишь штамп в паспорте. По его словам, когда появились первые чувства, он понял, что нужно действовать. "Она не уводила меня из семьи", – отметил избранник звезды. Актриса изначально была якобы против таких отношений.

Подобное мнение высказал и старший сын Романа Малькова, который сейчас живет с ним в столице. Андрей подчеркнул, что в его новом доме царит чудесная атмосфера, а с актрисой он сразу подружился. "Родители хотели расстаться много лет назад", – сказал он.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 10:36 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

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