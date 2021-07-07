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Шоу-бизнес
Пасынок о наследстве Армена Джигарханяна: Ничего нет

Пасынок о наследстве Армена Джигарханяна: Ничего нет

Наследство покойного актера Армена Джигарханяна обсудили в шоу "Пусть говорят".
прочитано 907 раз

В студии передачи Первого канала пасынок Армена Джигарханяна заявил, что Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой артист состоял в браке с февраля 2016-го по ноябрь 2017-го, оставила экс-супруга без недвижимости. Впрочем, об этом при жизни говорил и сам актер. Мол, пианистка все квартиры продала.

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Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

55-летний Степан Джигарханян также отметил, что он является единственным наследником покойного артиста. По его словам, в течение полугода после смерти Армена Борисовича никто не объявился. Однако Степан не собирается бороться с Виталиной за квартиры. "Ничего нет. Я и не собираюсь подавать в суд", – сказал пасынок актера.

Степан может претендовать лишь на однокомнатную квартиру, которая находится в деревне Глухово. Недвижимость оценивается в 10-11 миллионов рублей. Кстати, и эта жилплощадь раньше принадлежала Цымбалюк-Романовской. Экс-представитель пианистки Элина Мазур рассказала, что Виталина подделала документы купли-продажи, а потом отдала имущество через договор дарения.

"Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего", – сказала Мазур.

В студии "Пусть говорят" Элина передала пасынку Армена Джигарханяна снимки, а также подлинники документов на недвижимость в Староконюшенном переулке. Эту жилплощадь унаследовала вторая жена артиста Татьяна Власова. При жизни актер приватизировал квартиру, а после развода в 2015 году поделил ее пополам.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 10:46 Источник: YouTube / Пусть говорят ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость794861
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да ничего Татьяна Сергеевна не унаследовала! Будет уже искажать факты! Она живёт на своей половине квартиры, вторая давно продана, стараниями Цымбалюк, которая после продажи этой доли прибрала все деньги за продажу её к своим рукам. И даже не помышляла отдавать. И не отдала. Обогатилась. Бывшая прислуга когановская..
Гость790658
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Вот только, почему ей ничего за эти деяния нет, мы возмущены нашим правосудием! Это ж надо столько добра пригреть и сидеть ровно на... человек всю жизнь протрудился, а какая-то прошмандовка все пригрела к рукам. В итоге- выходит он не работал, получается так...
Гость789057
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Отобрать у этой хохлушки всё, что она имеет, выставить в бандерию! Она-воровка.
Гость790658
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Цымбалючка - все пригрела , все прибрала к липучим рукам! Без стыда и совести
1

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