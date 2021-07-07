Пасынок о наследстве Армена Джигарханяна: Ничего нет

Наследство покойного актера Армена Джигарханяна обсудили в шоу "Пусть говорят".

В студии передачи Первого канала пасынок Армена Джигарханяна заявил, что Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой артист состоял в браке с февраля 2016-го по ноябрь 2017-го, оставила экс-супруга без недвижимости. Впрочем, об этом при жизни говорил и сам актер. Мол, пианистка все квартиры продала.

55-летний Степан Джигарханян также отметил, что он является единственным наследником покойного артиста. По его словам, в течение полугода после смерти Армена Борисовича никто не объявился. Однако Степан не собирается бороться с Виталиной за квартиры. "Ничего нет. Я и не собираюсь подавать в суд", – сказал пасынок актера.

Степан может претендовать лишь на однокомнатную квартиру, которая находится в деревне Глухово. Недвижимость оценивается в 10-11 миллионов рублей. Кстати, и эта жилплощадь раньше принадлежала Цымбалюк-Романовской. Экс-представитель пианистки Элина Мазур рассказала, что Виталина подделала документы купли-продажи, а потом отдала имущество через договор дарения.

"Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего", – сказала Мазур.

В студии "Пусть говорят" Элина передала пасынку Армена Джигарханяна снимки, а также подлинники документов на недвижимость в Староконюшенном переулке. Эту жилплощадь унаследовала вторая жена артиста Татьяна Власова. При жизни актер приватизировал квартиру, а после развода в 2015 году поделил ее пополам.