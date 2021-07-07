Потерявшая отца Меньшова не смогла сдержать слез

Юлия Меньшова рассказала о памятной акции в честь Владимира Меньшова, которая тронула ее до слез.

51-летняя телеведущая оказалась в крайне тяжелом положении: два дня назад женщина потеряла отца, а ее мать все еще находится в больнице и пытается побороть коварный недуг. Раздавленная горем Юлия Меньшова пытается сдерживать эмоции и пока избегает общения с журналистами, однако время от времени она все же делится нахлынувшими чувствами через "Инстаграм".

Накануне актриса опубликовала фотографию известного столичного кинотеатра "Художественный", на котором зажгли памятную надпись: "Спасибо, Владимир Меньшов!..." Дочь покойного режиссера поблагодарила тех, кто придумал эту "акцию" и отметила, что она по-настоящему трогает до слез. Меньшова добавила, что именно в этот кинотеатр ее тогда еще будущие родители в свои студенческие времена бегали смотреть кино. Очевидно, это место имеет особое значение для звездной семьи.

До этого Юлия Меньшова поблагодарила всех поклонников творчества ее отца за поддержку и попросила неравнодушных молиться за раба Божия Владимира – для скончавшегося режиссера это сейчас огромная помощь.



Ранее появились новые подробности о состоянии здоровья Веры Алентовой – из реанимации ее перевели в обычную палату. При этом сама Юлия Меньшова пока не комментирует состояние матери.