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Шоу-бизнес
Странное поведение Пугачевой с внучкой вызвало оторопь

Странное поведение Пугачевой с внучкой вызвало оторопь

Чуть меньше года назад племянник Аллы Пугачевой стал отцом во второй раз. Девочку назвали в честь звездной бабушки.
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После смерти любимого брата Примадонна очень помогла его сыну. Владислав остался совсем один и переживал некоторые проблемы со здоровьем. Алла Борисовна не только материально и физически поддерживала его самого, но и заботилась о его сыне Евгении. Позднее она даже помогла семье с жильем.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Жизнь Владислава постепенно начала налаживаться. он встретил женщину, с которой задумался об еще одном ребенке и оказался совершенно счастлив. Вскоре у пары родилась девочка. Возлюбленные не забыли о помощи, которую долгое время оказывала Алла Пугачева, и назвали малышку в честь звезды.

Сейчас Алла Борисовна не общается с племянником и, судя по всему, совсем не стремится посмотреть на внучку. Мама девочки, Гузель, ведет личный блог малышки. Поклонники все ждут, когда же в нем появится фото звездной бабушки, на которую, по их же словам, девочка очень похожа. Пока этого не происходит, но мама не отчаивается. Она не устает придумывать забавные подписи под снимками от имени маленькой Аллы, а также с радостью отмечает на них издания, внимание которых хочет обратить на свой блог.

Поклонники достаточно тепло воспринимают страницу малышки. Многие умиляются тому, как она быстро растет. Находятся и те, кто обвиняют Гузель в попытке нажиться на звездном имени, но такие комментарии на странице пока встречаются крайне редко. Почему же Алла Пугачева не спешит общаться с новоиспеченной тезкой – остается только гадать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 09:37 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

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**** Почему же Алла Пугачева не спешит общаться с новоиспеченной тезкой – остается только гадать.****
да всё угадано уже,сядут и поедут....
1

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