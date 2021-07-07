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Шоу-бизнес
"От сына не отказываюсь": что Меньшов рассказывал о своем внебрачном ребенке

"От сына не отказываюсь": что Меньшов рассказывал о своем внебрачном ребенке

Несколько лет назад Владимир Меньшов вскользь признался в том, что у него есть внебрачный сын.

Продолжение: Потерявшая отца Меньшова не смогла сдержать слез
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Еще будучи в добром здравии, Владимир Меньшов и его супруга стали гостями программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Ведущий передачи Борис Корчевников попытался вывести режиссера на откровенный разговор о его личной жизни. Как известно, Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили вместе почти 60 лет, однако много лет назад их союз был на грани распада.

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 Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

Вскоре рождения дочери молодые родители поняли, что хотят разъехаться. Супруги не стали оформлять развод, однако свое намерение осуществили. Почти четыре года артисты жили порознь. За это время Меньшов успел влюбиться в коллегу Людмилу Туеву и даже подумывал на ней жениться. Позже режиссер изменил свое решение и захотел вернуться в семью, где подрастала дочь. К счастью, Вера Алентова нашла в себе силы простить супруга.

Людмила Туева вскоре родила сына и назвала его Александром. Ее подруга – телеведущая Валентина Леонтьева предположила, что это сын Меньшова. Корчевников прямо спросил режиссера, так ли это. В ответ тот призвал не верить сплетням и заявил, что сын Туевой не имеет к нему никакого отношения. Тем не менее, под напором ведущего Владимир Валентинович уступил и заявил:

"От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай".

О ком именно говорил мужчина, остается неизвестным. Что касается Веры Алентовой, то она не стала устраивать супругу сцен ревности и сумела отнестись ко всей ситуации с большой женской мудростью.

В настоящий момент Вера Алентова находится в больнице, куда она попала с коронавирусной инфекцией вслед за Владимиром Меньшовым.

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Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 08:43 Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

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