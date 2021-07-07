Посиневшие конечности и изувеченное лицо: фото пребывающей в коме МакSим ошарашили россиян

Марина Абросимова до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. Вся страна с содроганием каждый день ждет новостей.

Однако пока врачи и близкие МакSим отказываются комментировать ее самочувствие. Сообщалось, что об отключении от системы ЭКМО говорить рано. Накануне стало известно, что пользователи Сети, в буквальном смысле, потеряли знаменитость. Сперва ее продюсер опубликовала документ о том, что ее госпитализировали в частную клинику, но затем другая представительница опровергла информацию.

Пиар-директор исполнительницы утверждает, что она лежит в обычной городской клинике. Номер учреждения не уточняется. Так, поклонники предположили, что артистку могли перевезти. Однако ответов на вопросы "зачем" и "почему" так и нет.

Теперь в Сети появились жуткие снимки МакSим из больницы. На кадрах сразу бросаются в глаза ее посиневшие ноги и руки, а также многочисленные синяки на лице. Сначала пользователи просто ахнули, но потом осознали, что фотографии являются архивными. Они были сделаны после страшного ДТП в 2019 году.

Публикуя ужасающие фотографии, пользователи хотели показать публике, что даже тогда артистке хватило сил восстановиться и вернуться к нормальной жизни, а значит и сейчас у нее все получится. "И проклятый коронавирус победит", – заявили они. Комментаторы активно поддержали создателей поста. Они не перестают верить в лучшее.

