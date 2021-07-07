Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 7 июля

Певица МакSим до сих пор находится в коме. "Дни.ру" внимательно следят за состоянием звезды.

В искусственную кому артистку медики ввели почти три недели назад. Знаменитость до сих пор не может самостоятельно дышать – сначала ее подключили к аппарату ИВЛ, а затем ЭКМО. Легкие исполнительницы поражены на 80%. Если поклонники молятся за здравие 38-летней певицы МакSим и не теряют надежды на ее исцеление, то есть и те, кто считает, что дни звезды сочтены.

Недавно стало известно, что состояние артистки все же меняется. Так, когда к певице пришел ее духовник отец Лука, чтобы пособоровать и причастить знаменитость, внезапно она открыла глаза. Фанаты только обрадовались этому, как врач-реаниматолог Лев Николаев пояснил, что это произошло непроизвольно, рефлекторно.

Медик отметил, что в искусственной коме без помощи врачей и специальных препаратов пациент очнуться не может. По его словам, он ничего не осознает, но при этом чувствует боль.

Напомним, тесты не выявили у певицы МакSим коронавирус. У артистки тяжелая пневмония. К сожалению, пока говорить об улучшении в состоянии звезды преждевременно.

Знаменитость положили в больницу 15 июня. Перед этим она выступала с концертом в Казани. Уже тогда у исполнительниц была высокая температура, но она лечилась самостоятельно.