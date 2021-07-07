"Неумная женщина": Решетова намекнула на размер полового органа Тимати

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опубликовала в сторис своего инстаграм-аккаунта иллюстрацию с зайцами и морковью. На картинке один маленький зверек держит за ботву огромный овощ, тогда как большой заяц – маленькую морковку.
Интересную публикацию прокомментировала Лена Миро. По ее мнению, эта картинка показывает то, чего очень стеснялась модель. Светская обозревательница считает, что Анастасия Решетова смущалась отношений с низкорослыми мужчинами.
"Иначе зачем она пилит картинку морковок, намекающие на наличие у мужчины большого члена при маленьком росте?", – задала вопрос блогер. Она назвала модель "неумной женщиной".
Лена Миро уверена, что когда человека ничего не смущает в своем партнере, то он не намекает окружающим на то, что по его меркам недостаток чем-то компенсируется.
Блогерша убеждена, что бывшая избранница Тимати оправдывается. Она напомнила, что на многих совместных с музыкантом снимках модель пригибается, чтобы казаться ниже рядом со своим мужчиной. Обозревательница не понимает, почему Анастасия Решетова выбрала низкорослого партнера, если стесняется этого. Отметим, что, по слухам, у модели уже появился новый возлюбленный, но его личность пока неизвестна.
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