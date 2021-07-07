После известия о свадьбе с бывшим 51-летняя Лопес сообщила радостную новость

Дженнифер Лопес может похвастаться насыщенной личной жизнью в свои 50 с хвостиком лет. После воссоединения со своим бывшим она дала первое откровенное интервью, в котором расставила все точки над i, ведь к ее персоне в последнее время приковано особое внимание.
Ранее развод с Алексом Родригесом и новый старый роман с Беном Аффлеком певица не комментировала. Поэтому интервью стало сенсацией.
Инфоповодом для интервью стала ее новая песня. Впрочем, о творчестве звезда говорила меньше, чем о любви. Как выяснилось, сейчас Джей Ло испытывает те же чувства, что и 20 с лишним лет назад.
"Я очень счастлива... Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас", — рассказала Дженнифер Лопес.
Стоит отметить, что Джей Ло и Бен Аффлек уже перестали скрывать свою вновь вспыхнувшую любовь. Они открыто прогуливаются по парку и даже целуются на глазах у всех. Удивительно, что они смогли воссоединиться спустя 17 лет после расставания!
Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек были парой с 2002 по 2004 год. Они собирались сыграть свадьбу, но расстались за несколько дней до нее.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что дочь Дженнифер Лопес на фоне слухов о любовных утехах ее звездной матери постриглась под мальчика.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Не известно Подробнее о лотки бетонные водоотводные купить