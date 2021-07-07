"Хочет привлечь внимание": Макеевой посоветовали бороться с комплексами

Артистка агрессивно отзывается о бывшей жене своего нынешнего супруга Романа Малькова – Светлане. Справедливости ради стоит отметить, что и экс-избранница строителя в этом от своей соперницы не отстает.
Женщины устраивают разборки в Сети и на ток-шоу. Россияне разделились на два лагеря. Одни поддерживают телеведущую, считая, что она имеет право на личное счастье. Другие же осуждают за то, что она якобы увела из семьи с четырьмя детьми кормильца.
Собеседница "Дни.ру" придерживается мнения, что Анастасия Макеева своим агрессивным поведение "хочет привлечь внимание". "Она хочет стать лидером для своего партнера и, конечно, ловит хайп. Я уверена, что артистке нравятся публичные разборки и "плавать" в грязных трусах", – заявила психолог.
Людмила Дали отметила, что если бы человек не преследовал корыстных целей, то публично не устраивал бы разборки на глазах у всей страны. "У Макеевой куча комплексов, с которыми ей надо научиться бороться!", – заключила эксперт. Сама же звезда относится к критике в свой адрес болезненно.
Напомним, актриса вышла замуж за Романа Малькова в начале мая. При этом об их романе стало известно около года назад.
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