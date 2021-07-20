"Он совсем плох": 74-летний Малежик о горькой судьбе выброшенного на обочину жизни сына

У популярного певца и композитора Вячеслава Малежика двое сыновей – 44-летний Никита и 31-летний Иван. О наследниках с музыкантом за кулисами концерта "Шансон ТВ – все звезды" под занавес фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и поговорил корреспондент "Дни.ру".

Старший сын артиста окончил экологический факультет Университета Дружбы народов, потом получил и экономическое образование. А младший учился на факультете продюсерства и экономики во ВГИКе, потом стал музыкантом, был фронтменом коллектива Weloveyouwinona.

"Заниматься музыкой был выбор сына, – уверят Малежик. – Правда, он почему-то разогнал свою группу и судьба у него не удачно сейчас складывается, сын находится не перепутье".

Вячеслав Ефимович полагает, что его известность могла негативно отразиться на карьере и судьбе детей. "Имя позволяет первый раз открыть ногой высокие двери, но потом ты должен показывать, что сам умеешь, – пояснил артист. – Младший мой получил два образования, окончил ВГИК, но сейчас у него сложно с работой. Я не понимал, почему так получилось. "Твое имя мешает!" – заявил мне сын. Мол, если человек с такой фамилией не имеет работы, значит он совсем плох, ничего не имеет. Для меня это неожиданно". При этом 74-летний артист отказался сказать, помогает ли попавшему в трудную жизненную ситуацию сыну финансово.

Выходом из этой сложной ситуации и зависимости могла бы, вероятно, стать смена фамилии сыновьями. Но Вячеслав Малежик против. "Зачем? Уже поздняк метаться!" – уверен он.