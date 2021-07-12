"Папке *** важнее": Лазарев бросил детей ради жарких утех с Малиновским

Звездный отец променял сына и дочь на зажигательный отдых с Александром Малиновским. Сергея Лазарева осудили.

Как бы ни пытался Сергей Лазарев строить из себя заботливого отца, получается у него плохо. Вместо того, чтобы посвятить время воспитанию сына и дочери, певец укатил в Майами ради развлечений со своим близким другом. Певец явно горит желанием уединяться с Александром Малиновским в поездках по миру, ведь детей на роскошный отдых с собой он не берет. "Экспресс газета" выяснила, что наследники Сергея Лазарева остались под надзором чужих людей и совсем одичали.

В Сети появились кадры, на которых маленький сын артиста Никита гуляет в Подмосковье со своим ровесником. Его отвезли на непрезентабельную речку посторонние люди. На видеороликах видно, что обстановка, в которой находится ребенок, не так хороша, какой могла быть, если бы звездный отец удосужился захватить будущего школьника с собой на отдых. Пока Никита бегает босиком рядом с лежащими в траве женщинами и мочит ноги в сомнительном водоеме, его звездный отец светит на всю Америку красными плавками.

На интернет-форумах поступок Сергея Лазарева раскритиковали в пух и прах. Народ решил, что Александру Малиновскому попросту не нужны дети своего горячего товарища. "Папке *** важнее, чем дети", "Отец-молодец в очередной раз облажался", "Никите же в этом году в школу? Вывезти сына отдохнуть явно несудьбец", — написали пользователи Сети.