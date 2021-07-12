"Я безработный": Скатившаяся на дно звезда группы "Корни" осталась без копейки

Группа "Корни" исчезла с первых строчек музыкальных чартов много лет назад. В начале 2000-х участники коллектива наслаждались лаврами славы, собирали огромные залы с толпами влюбленных фанатов. Несмотря на то, что про "Корни" давно ничего не слышно, эта команда артистов существует до сих пор. Об этом рассказал в свежем интервью Алексей Кабанов — один из участников.
Мужчина вспомнил время небывалой популярности и отметил, что сейчас их команда переживает не лучшие времена. Новые песни, по словам артиста, "пылятся" несколько месяцев, так и не заслужив внимания Игоря Матвиенко.
"Я безработный", – с легкостью объявил Алексей Кабанов. Официального дохода у него нет. Средства к существованию участник группы "Корни" получает от инвестиций — певец вложился в биткоин, когда это было актуально.
Алексей Кабанов признается: ни о какой славе он не мечтает. Дописывать до конца песни у него не получается, мотивация полностью отсутствует. Музыка надоедает артисту, исполнение старых хитов группы "Корни" совсем не приносит удовольствия. В целом, мужчина не против вернуться к прежней жизни, когда карьера шла в гору, но только ради денег. Финансы — это все, что интересует Алексея Кабанова. О том, чтобы бескорыстно радовать публику, он даже не задумывается.
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