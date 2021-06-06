Меган Маркл родила принцу Гарри дочь – подробности

Герцогиня Сассекская подарила мужу дочь. Малышка получила имя Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор – в честь королевы Великобритании Елизаветы II и покойной матери герцога принцессы Дианы.
Девочка появилась на свет в минувшую пятницу, 4 июня, в госпитале Санта-Барбары в Калифорнии. Мать и дочь чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся дома, говорится на сайте организации Archewell.
О второй беременности Меган Маркл стало известно в феврале. Слухи об интересном положении герцогини начали ходить еще в декабре прошлого года. В Сети появились фотографии, где она запечатлена с округлившимся животом.
Отметим, что у пары также есть сын Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Мальчик родился 6 мая 2019 года. Посмотреть на один из первых снимков первенца принца Гарри и Меган Маркл можно здесь.
В январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию. Сегодня Меган Маркл и принц Гарри проживают в Соединенных Штатах и занимаются благотворительностью.
Так, супруги основали общественную организацию, которую назвали в честь сына – Archewell. Она занимается проблемами гендерного неравенства, расовой несправедливости и психического здоровья.
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